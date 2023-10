POL-HRO: Einbruch in Warnemünder Restaurant

Rostock (ots) - Unter Alkoholeinfluss fuhr eine 42-Jährige in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags mit einem BMW gegen einen abparkten Pkw - anschließend leistete sie Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Die aus Berlin stammende Frau ist gegen 00:20 Uhr in der Bahnhofsstraße mit einem am Fahrbahnrand abgeparkten Audi kollidiert und anschließend zu ...

mehr