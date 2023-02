POL-EL: Twist - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Werlte (ots) - Gestern gegen 16.30 Uhr kam es in Werlte in der Schlosserstraße bei der dortigen Müllentsorgungsfirma zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache fing in einer offenen Lagerhalle Plastikmüll Feuer. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Menschen in Werlte darum gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehren Werlte, ...

mehr