POL-OG: Zell a.H./Unterharmersbach - Brandalarm in Gemeinschaftsküche

Kehl (ots) - Am vergangenen Sonntag soll ein 42-jähriger VW-Fahrer mehrere am Fahrbahnrand der Goldscheuerstraße abgestellten Fahrzeuge beschädigt haben. Der alkoholisierte 42-Jährige soll von seiner Fahrbahn abgekommen und gegen einen am linken Fahrbahnrand parkenden Citroen geprallt sein. In Folge dessen soll der Citroen auf den nachfolgenden VW Polo geschoben worden sein. Anschließend geriet der VW-Fahrer wieder ...

