Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Große Kontrollstelle

Gaggenau (ots)

Eine Verkehrskontrolle in Gaggenau sorgte am Freitagabend für vielerlei Aufsehen. Gemeinsam mit Verkehrspolizisten aus Freiburg, der Verkehrspolizei Baden-Baden, Beamten des Polizeireviers Gaggenau, sowie durch Unterstützung des technischen Hilfswerks, konnte eine große Kontrollstelle in Gaggenau stattfinden. Ziel dieser Kontrolle war die Bekämpfung der Kriminalität im Straßenverkehr. Im kompletten Verlauf mussten sich circa 250 Fahrzeuge mit ihren Fahrern der polizeilichen Nachschau unterziehen. Trotz der großen Anzahl von kontrollierten Fahrzeugen gelang es den Beamten, den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten. Als Resultat konnten mehrere Straftaten, sowie einige Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht werden. /to

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell