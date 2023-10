Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Noch Unbekannte sind am Samstag in eine Wohnung "Am Schloßjockelskopf" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und den späteren Abendstunden gelang es den Einbrechern, mittels eines Hebelwerkzeugs, eine Kellertür des Einfamilienhauses zu öffnen. In diesem Zuge konnten sie sich Zugang im ganzen Haus verschaffen. Zwar wurde das Haus durchwühlt, hochwertige Gegenstände wurden nach ersten Erkenntnissen nicht entwendet. Die Unbekannten verließen das Haus offenbar durch die Terrassentür. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07851/893-0 zu melden.

