POL-OG: Gengenbach - Nach Raubdelikt Ermittlungen aufgenommen

Gengenbach (ots)

Nachdem ein Treffen zum Kauf gefälschter Markenkleidung am Freitag eine Wendung nahm, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Am vergangenen Freitag soll sich ein 16-Jähriger mit einem noch Unbekannten am Bahnhof in Gengenbach für ein Kaufgeschäft verabredet haben. Nach Übergabe des Geldes soll der Jugendliche aus der Gruppe um den Verkäufer, die aus vier bis fünf Personen bestand, mit einem Messer bedroht worden sein, weshalb er flüchtete. Zur Identität der Unbekannten haben nun die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

