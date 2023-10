Polizei Mettmann

POL-ME: Unfall zwischen Trecker und Auto - Sachschaden in fünfstelliger Höhe - Velbert - 2310043

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, kam es an der Einmündung der Bismarckstraße und der Straße Am Buschkothen in Velbert zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Trecker.

So kam es zu dem Unfall:

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 74 Jahre alter Velberter mit seinem Kia Sportage gegen 22:20 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Nordpark, als er nach links in die Straße Am Buschkothen abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Treckers. Es kam zur frontalen Kollision, durch die das Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta geschleudert wurde, welcher wiederum in den unmittelbar dahinter parkenden Chevrolet Spark gedrückt wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Kia und der Trecker wurden stark beschädigt. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Aufprall löste sich die an der Front des Treckers befindliche Walze, die auf die Fahrbahn und den Bordstein an der Bismarckstraße aufschlug und ebenfalls leichte Schäden hinterließ. Zudem musste auch der Ford Fiesta sichergestellt werden, da dieser durch den Aufprall des Kias demoliert wurde und infolgedessen Betriebsmittel ausliefen. Die Beseitigung der Flüssigkeiten übernahmen die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Insgesamt beläuft sich die Summe der Schäden, die an den vier Fahrzeugen und der Straße durch den Unfall verursacht wurden, auf etwa 45.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell