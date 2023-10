Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei fahndet mit Fotos nach einem Einbrecher - Haan - 2310041

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Wuppertal wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann aktuell mit Fotos aus einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit und bittet um sachdienliche Hinweise zu der darauf zu sehenden Person.

Dem abgebildeten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sich bereits vor über einem Jahr - am Donnerstag (22. September 2022), im Zeitraum zwischen 14:35 Uhr und 14:40 Uhr - gemeinsam mit zwei Komplizen gewaltsam Zugang in ein Haus an der Adenauerstraße in Haan verschafft zu haben. Die Einbrecher wurden hierbei von einem Anwohner überrascht, der die Polizei informierte. Diese konnte die Täter jedoch im Rahmen der damals eingeleiteten Fahndung nicht mehr fassen.

Einer der drei Täter wurde jedoch bei dem Einbruch von einer Überwachungskamera im Garten des Haues gefilmt.

Zu dem Mann liegt die folgende Beschreibung vor:

- 18 bis 23 Jahre alt - schwarze Haare - schlanke Figur - dunkler Kinn- und Wangenbart - hatte Handschuhe in der hinteren Hosentasche - trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke, blaue Jeans und weiße Sneaker

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung oder Ergreifung des Täters geführt haben, wendet sich die Polizei nun nach richterlichem Beschluss mit Aufnahmen aus Überwachungskamera an die Öffentlichkeit und fragt, wer den Mann auf den Bildern wiedererkennt.

Die Fahndungsfotos sind im Downloadbereich unserer Presseportals zu dieser Pressemeldung beigefügt oder im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/116986.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbrecher nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell