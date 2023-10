POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen / Velbert - 2310039

Polizei Mettmann

Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen

Velbert

Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Im Zeitraum zwischen Montag, 9. Oktober 2023 um 20:30 Uhr und Dienstag, 10. Oktober 2023 um 5 Uhr, kam zu einem Einbruchdiebstahl in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße "In den Bieerhöfen" in Velbert. Unbekannte Täter drangen hierbei gewaltsam in das Kellerabteil des Geschädigten ein und entwendeten das Zubehör eines E-Bikes. Der Beuteschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, kam es zwischen 11:15 und 11:45 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus an der Poststraße in Ratingen. Unbekannte Täter drangen hierbei gewaltsam in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht zweifelsfrei geklärt werden. Es entstand Sachschaden an der Wohnungstür.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell