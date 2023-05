POL-HM: Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen Sitzbank - Kein Besitz einer Fahrerlaubnis

Hessisch Oldendorf (ots) - Am Sonntag, den 14.05.2023 kam es in der Zeit von ca. 11:55 Uhr bis 12:35 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen 43-Jährigen Fahrer eines grauen Opel Vectras. Dieser geriet in Höhe des Steinbrinkwegs 47 in Hessisch Oldendorf in den Gegenverkehr, sodass der entgegenkommende Pkw, um eine Kollision zu vermeiden, stark ...

mehr