Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 8-jähriger Fahrradfahrer mit Auto kollidiert

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Einmündung Vinzenzstraße/ Glück-auf-Straße wurde am Montagabend ein 8-Jähriger verletzt. Der Junge bog mit einem Fahrrad von der Glück-auf-Straße auf die Vinzenzstraße ab und stieß dabei mit dem Auto einer 29-jährigen Fahrerin zusammen. Sie war auf der Vinzenzstraße in Richtung Westen unterwegs. Der 8-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

