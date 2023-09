POL-RE: Bottrop: Bottroperin im Krankenfahrstuhl bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Ein 25-jähriger Dorstener und ein 35-jähriger Bottroper wurden am Samstagabend verletzt, als eine Gruppe von Unbekannten auf sie einschlug. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieben. Sie gelten daher als schwer verletzt. Die Beiden waren auf dem Parkplatz am Fries Kamp, als sie von hinten attackiert wurden. Der Parkplatz befindet sich in ...

