Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Ein bislang unbekannter Mann brach am Freitag gegen 13.35 Uhr in eine Wohnung ein und wurde dabei erwischt. Die Wohnung befindet sich im zweiten Geschoss eines Mehrfamilienhauses an der Haraldstraße. Die Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Zwei aufmerksame Nachbarinnen ertappten den Mann, als er aus der betroffenen Wohnung kam. Sie sprachen ihn an, woraufhin er fluchtartig das Haus verließ. Daraufhin informierten sie die Polizei. Der Unbekannte war etwa 1,80m groß und 3ß0-35 Jahre alt, hatte dunkle Haare und trug dunkel Kleidung. Zudem hatte er eine Umhängetasche dabei.

An der Halterner Straße verschafften sich Diebe am frühen Sonntagmorgen (04.15 Uhr) Zutritt zu einer Tankstelle und entwendeten diverse Tabakwaren. Sie öffneten die Schiebetür gewaltsam und gelangten so in den Verkaufsraum. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei wurde aufgrund der laufenden Alarmanlage auf den Einbruchdiebstahl aufmerksam. Es konnten jedoch keine Personen mehr in Umfeld festgestellt werden.

Unbekannte drangen in der Nacht zu Sonntag in ein Geschäft am Oerweg ein. Die öffneten die Schiebetüren gewaltsam und konnte so in das Geschäft gelangen. Dort entnahmen das Geld aus einem Tresor, den sie ebenfalls aufbrachen. Ein Zeuge bemerkte den Einbruchdiebstahl am Sonntagmorgen und informierte die Polizei. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Haltern am See

Aus einem Automaten am Stockwieser Damm entwendeten Unbekannte zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen diverse Tabakwaren. Sie brachen Schloss und Tür auf, um an die Waren zu gelangen und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Den Automaten stellten die Polizeibeamten sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Datteln

Zwischen Samstagmittag und dem frühen Sonntagmorgen brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Friseurgeschäft an der Castroper Straße ein. Sie schlugen eine Türverglasung ein und durchsuchten den Kassenbereich. Mit zwei Haarschneidemaschinen flüchteten sie schließlich unerkannt. Ein Nachbar konnte zwei junge Männer weglaufen sehen. Ein lauter Knall ließ ihn aufhorchen und aus dem Fenster sehen. Er konnte zwei dunkel gekleidete Männer erkennen, die etwa 18-20 Jahre alt waren. Zudem trug einer eine Cappy und einen Rucksack konnte der Zeuge auch erkennen. Des Weiteren hatten sie einen etwa Schäferhund großen Hund mit hellen Pfoten dabei.

Bottrop

An der Stenkhoffstraße hebelten Unbekannte eine Schiebetür eines Imbisses auf und entwendeten aus dem Kühlraum Eiscreme und Getränkedosen. Der Verkaufsraum liegt auf dem Gelände eines Schwimmbads. Wer den Diebstahl begangen hat, ist noch unklar. Die Täter waren zwischen Samstagabend und Sonntagmittag tätig.

Ein unbekannter Täter brach in der vergangenen Nacht gegen 03.45 Uhr in einen Container an einer Sportanlage ein. Er entwendete Werkzeug und flüchtete. Eine Überwachungskamera erfasste den Mann. Der Container steht an der Straße "in den Weywiesen". Eine nähere Beschreibung des Verdächtigen ist bislang nicht möglich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell