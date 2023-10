Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Turbulente Szenen

Rastatt (ots)

Mutmaßliche Familienstreitigkeiten haben am Donnerstagmorgen zu turbulenten Szenen vor und in einem Lebensmittelmarkt in der Kaiserstraße geführt. Bei der Auseinandersetzung dreier Männer sollen auch Holzstöcke und Pfefferspray eigesetzt worden sein. Der Streit zwischen den 23 und 36 Jahre alten Kontrahenten verlagerte sich gegen 7:30 Uhr vom Außenbereich in das Lebensmittelgeschäft. Der 23-Jährige bat beim Betreten um Verständigung von Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Polizei. Hierbei wurde er von den beiden 36-Jährigen weiterhin attackiert und geschlagen. Aufgrund der hierdurch erlittenen Verletzungen musste er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die namentlich bekannten Angreifer. Bei der Rangelei gingen auch einige Flaschen im Weinregal zu Bruch. Das Motiv und die Hintergründe der tätlichen Auseinandersetzung gilt es nun von den Beamten des Polizeireviers Rastatt herauszufinden. Was ein beim 23-Jährigen aufgefundenes Ziptütchen mit mutmaßlichem Betäubungsmittel eine Rolle spielte, ist ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

