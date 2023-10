Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg - DNA führt zu Tatverdächtigem - Nach Sexualstraftaten in Haft

Oberkirch, Zusenhofen (ots)

Nach den kriminalpolizeilichen Ermittlungen und einem erfolgreichen DNA-Abgleich gelang es der Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Offenburg, einen mutmaßlichen Sexualstraftäter zu ermitteln und in Haft zu nehmen. Der 25 Jahre alte rumänische Staatsangehörige steht im dringenden Verdacht, zwei Frauen am Morgen und am Nachmittag des 26. Juli zwischen Appenweier und Oberkirch-Zusenhofen angegangen zu haben. Dabei war der Mann teilweise entblößt und soll beabsichtigt haben, die Frauen zu sexuellen Handlungen an ihm zu zwingen. Aufgrund der Flucht einer der Frauen und der Gegenwehr der anderen Frau musste der Tatverdächtige jeweils von seinen Opfern ablassen. Eine Fahndung durch mehrere Streifen und einen Polizeihubschrauber führte am Tattag nicht zum Erfolg. Durch Kriminaltechniker gesicherte DNA-Spuren führten zwischenzeitlich zur Ermittlung des Tatverdächtigen. Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Offenburg folgte am Donnerstag dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den 25-Jährigen. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

/rs

Bezugs-Pressemitteilung vom 08.08.2023, 15:33 Uhr

POL-OG: Oberkirch, Zusenhofen - Fahndung mit Hubschrauber -Nachtragsmeldung / Phantombildfahndung

Oberkirch, Zusenhofen Nach einem mutmaßlich sexuell motivierten Übergriff am 26. Juli 2023 auf einem Feldweg zwischen Zusenhofen und Stadelhofen, können die Ermittler der Kripo nun mit einem Phantombild aufwarten. Zur bereits vorliegende Personenbeschreibung des noch Unbekannten sind nun zusätzliche Details bekannt. Gesucht wird ein Mann im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren und einer Größe von circa 175 bis 180 Zentimeter Größe. Er soll einen auffällig sonnengebräunten Teint und dunkelbraune bis schwarze, kurz Haare haben. Er wird als gepflegt mit einem jugendlichen Aussehen beschrieben und soll zum Tatzeitpunkt ein dunkles Fahrrad mitgeführt haben. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität oder zu Verdächtigen geben? Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes.

Hier geht es zum Link mit dem Phantombild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/oberkirch-sexueller-uebergriff/

/wo

Pressemitteilung vom 27.07.2023, 16:02 Uhr

Oberkirch, Zusenhofen - Fahndung mit Hubschrauber, Zeugenaufruf

Oberkirch, Zusenhofen Nachdem eine Frau am Mittwochnachmittag auf einem Feldweg zwischen Zusenhofen und Stadelhofen ersten Erkenntnissen zufolge von einem noch Unbekannten angegriffen wurde, ermitteln Beamte der Kriminalpolizei. Die Anfang Dreißigjährige berichtete gegen 15:50 Uhr über Notruf, dass sie auf dem Feldweg an einer Abzweigung zum Stangenbach von einem Mann angegriffen wurde. Dabei soll der lediglich mit einem T-Shirt bekleidete Mann versucht haben, die Spaziergängerin gewaltsam festzuhalten. Nachdem die Frau sich zur Wehr setzte, soll der mutmaßliche Angreifer auf einem Wiesenweg den Bach entlang geflüchtet sein.

Der Unbekannte wurde als etwa 20-30 Jahre alt beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt ein weißes T-Shirt getragen haben. Darüber hinaus wurde er als sonnengebräunt, etwa 175 Zentimeter groß und schlank beschrieben.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber verlief leider ohne den gewünschten Erfolg. Die Ermittler bitten nun um Zeugenhinweise und nehmen diese unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell