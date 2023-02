Polizei Braunschweig

POL-BS: Untersuchungshaft nach Handtaschenraub

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Berliner Platz

16.02.2023, 19.10 Uhr

Ein Zeuge kam dem Opfer umgehend zu Hilfe, die Polizei nahm den Beschuldigten kurz darauf fest.

Am Donnerstagabend stand eine 63-jährige Braunschweigerin mit ihrem Fahrrad an der Ampel am Berliner Platz. Ihre Tasche hatte sie in den am Lenker angebrachten Fahrradkorb gelegt. Als die Ampel auf Grün schaltete, setzte sie ihren Weg, ihr Fahrrad schiebend, fort.

Ein junger Mann kam auf sie zu und ergriff die Tasche im Fahrradkorb. Da sie die Henkel der Tasche aber um ihren Lenker gebunden hatte, konnte der 18-Jährige die Tasche nicht sofort an sich nehmen. Er setzte massive Gewalt ein, um die Tasche in seinen Besitz zu bringen. Hierdurch stürzte die 63-Jährige und wurde verletzt.

Ein 26-jähriger Zeuge ist auf die Situation aufmerksam geworden und eilte der Frau zu Hilfe. Der Mann stoppte den flüchtigen Täter, um die gestohlene Tasche zurückzuholen. Es kam zu einem kurzen Gerangel zwischen den Männern, woraufhin der Täter ohne seine Beute die Flucht ergriff.

Da weitere Zeugen des Vorfalls zwischenzeitlich die Polizei alarmiert hatten und den Täter beschreiben konnten, haben die Polizeibeamten den 18-Jährigen kurz darauf in unmittelbarer Nähe festnehmen können.

Die verletzte Frau wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt.

Gegen den jungen Mann hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Handtaschenraub und Körperverletzung eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Braunschweig die Untersuchungshaft angeordnet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell