POL-OG: Hügelsheim - Rollerdiebe ertappt

Kehl (ots) - Noch Unbekannte sind am Samstag in eine Wohnung "Am Schloßjockelskopf" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und den späteren Abendstunden gelang es den Einbrechern, mittels eines Hebelwerkzeugs, eine Kellertür des Einfamilienhauses zu öffnen. In diesem Zuge konnten sie sich Zugang im ganzen Haus verschaffen. Zwar wurde das Haus durchwühlt, hochwertige Gegenstände wurden nach ersten ...

