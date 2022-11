BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Kokainschmuggler fest - Begleiter hatte Diebesgut mitgeführt

Essen (ots) - Gestern Nachmittag (15. November) soll ein alkoholisierter Mann in einem Zug Reisende und Bahnmitarbeiter beleidigt haben. Hinzueilende Bundespolizisten bespuckte er und griff sie anschließend an. Sein Tag endete in einer Gewahrsamszelle. Gegen 16 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter des IC 2311 (Hamburg - Stuttgart) die Bundespolizei in Essen. Ein ...

