Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kehl (ots)

Am vergangenen Sonntag soll ein 42-jähriger VW-Fahrer mehrere am Fahrbahnrand der Goldscheuerstraße abgestellten Fahrzeuge beschädigt haben. Der alkoholisierte 42-Jährige soll von seiner Fahrbahn abgekommen und gegen einen am linken Fahrbahnrand parkenden Citroen geprallt sein. In Folge dessen soll der Citroen auf den nachfolgenden VW Polo geschoben worden sein. Anschließend geriet der VW-Fahrer wieder auf die rechte Fahrbahn und soll auch dort gegen einen parkenden Opel gestoßen sein. Nach der Verursachung von einem Gesamtschaden in Höhe von mehr als 15.000 Euro, soll sich der mutmaßliche Unfallverursacher unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle entfernt haben. Durch eine Streife der Bundespolizei konnte der mutmaßliche Verursacher festgestellt und kontrolliert werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich bei den zuständigen Beamten des Polizeireviers in Kehl unter der Nummer 07851/893-0 zu melden.

/ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell