Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Baumheide- Zwei Täter raubten am Mittwoch, den 14.06.2023, an der Seidensticker Straße einen Taxifahrer aus. Zwei junge Männer stiegen am Hauptbahnhof in ein Taxi und setzten sich auf die Rücksitzbank. Sie gaben dem 64-jährigen Taxifahrer aus Bielefeld Baumheide als Fahrziel an. Als sich das Taxi gegen 01:40 Uhr an der Kreuzung Herforder Straße/ Am Wellbach befand, forderten sie den Fahrer unvermittelt auf, abzubiegen und in der ...

