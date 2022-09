Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreisesperre und Haftbefehl - Busreise endet hinter Gittern

Weil am Rhein (ots)

Eine vierjährige Einreisesperre hinderte einen 34-Jährigen nicht daran, erneut nach Deutschland einzureisen. Weil noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war, sitzt der Mann nun in Haft.

Am Samstagnachmittag (24.09.2022) endet die Fernbusreise eines georgischen Staatsangehörigen erst auf dem Revier der Bundespolizei in Lörrach und danach in einer Justizvollzugsanstalt. Die Reise sollte den Mann von Lyon nach Frankfurt am Main führen, als der Fernreisebus am Autobahnübergang Weil am Rhein durch die Bundespolizei kontrolliert wurde. Bei der stichprobenartigen Überprüfung der Reisenden wurde bei dem 34-Jährigen festgestellt, dass gegen ihn eine mehrjährige Einreisesperre für Deutschland bestand. Ferner wurde der Mann wegen einer früheren Verurteilung mit Haftbefehl gesucht. Weil er die damalige Geldstrafe von 900 Euro nie bezahlte, schrieb ihn das Gericht zur Fahndung aus. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der Betrag nicht aufgebracht werden. Dies führte zur Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Nach Verbüßung der 60-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe droht dem Mann die Abschiebung.

