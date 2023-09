Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glimpflicher Verkehrsunfall auf der B88

Camburg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der B88 Nähe Camburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Kurz vor dem Abzweig in Richtung Wichmar überholte ein Motorradfahrer eine Fahrzeugkolonne. Auf Höhe eines PKWs scherte dieser plötzlich auch zum Überholen aus, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten und drängte das Kraftrad folglich in Richtung Leitplanke. Es kam zur Kollision zwischen Auto und Motorrad. Lediglich aufgrund des Fahrvermögens des Kraftradfahrers verletzte sich dieser durch ein kontrolliertes Abspringen nur leicht. Durch die Unfallaufnahme und die Räumung der Straße wurde der Verkehr nur geringfügig beeinträchtig. Der leichtverletzte Motorradfahrer lehnte eine ärztliche Behandlung ab und ließ sich und das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug abholen. Der Autofahrer blieb unverletzt und erlitt lediglich Sachschaden an seinem Fahrzeug.

