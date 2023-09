LPI-J: Minibagger von Baustelle entwendet

Apolda (ots) - Am Freitag in den Nachmittagsstunden kam es in Apolda, Erfurter Straße / Heinrich-Heine-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 60-jährige VW-Fahrerin und ein 19-jähriger Skoda-Fahrer nach der Lichtzeichenanlage zur gleichen Zeit "grün". Jedoch missachtet die VW-Fahrerin den Vorrang vom Skoda-Fahrer - Linksabbieger Verstoß. In der Folge kommt es zur Kollision, dabei entstand Sachschaden ...

mehr