Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf dem Eichplatz ins Gesicht geschlagen

Jena (ots)

Am Freitagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, meldete ein 56-jähriger Geschädigter, dass er gerade auf dem Eichplatz, im Bereich der Sitzbänke unterhalb der Johannisstraße, mehrfach geschlagen und hierdurch verletzt wurde. Umgehend wurden Beamte eingesetzt, welche sich gerade in der Nähe befanden. Weiterhin wurde ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung alarmiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie den Anrufer in einem stark alkoholisiertem Zustand fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Mann hatte eine Schürfwunde am Knie und eine Blutung am linken Ohr. Bei der Befragung wurde bekannt, dass der Täter ihn nach einem Streit zweimal ins Gesicht und anschließend mit einer Glasflasche gegen das linke Ohr geschlagen hatte. Der Täter war dem Geschädigte nicht bekannt, er konnte jedoch angeben, dass dieser ca. 190 cm groß war und eine kurze Hose, sowie ein T-Shirt trug. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die tatverantwortliche Person nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Jena bittet um Zeugenhinweise zum Sachverhalt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell