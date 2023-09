LPI-J: Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Apolda (ots) - Am Freitag, 22.09.22023 in der Zeit von 15:00 Uhr - 19:30 Uhr kam es in Apolda, Bahnhof zu einem Diebstahl eines Fahrrades (Mountainbike, Farbe: schwarz, blau, weiß). Das Fahrrad wurde mittels Schloss gesichert und in den dort verorteten Fahrradständer gestellt. Als der 26-jährige Eigentümer zurückkam, konnte dieser nur noch das beschädigte Fahrradschloss feststellen, vom Fahrrad keine Spur. Der Entwendungsschaden liegt bei ca. 100 Euro. In diesem ...

mehr