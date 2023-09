Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drahtesel entwendet

Apolda (ots)

Am Freitag, 22.09.22023 in der Zeit von 15:00 Uhr - 19:30 Uhr kam es in Apolda, Bahnhof zu einem Diebstahl eines Fahrrades (Mountainbike, Farbe: schwarz, blau, weiß). Das Fahrrad wurde mittels Schloss gesichert und in den dort verorteten Fahrradständer gestellt. Als der 26-jährige Eigentümer zurückkam, konnte dieser nur noch das beschädigte Fahrradschloss feststellen, vom Fahrrad keine Spur. Der Entwendungsschaden liegt bei ca. 100 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisen durch Zeugen (TEL: 03644/5410)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell