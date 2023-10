POL-OG: Achern, Fautenbach - Flagge entwendet

Lahr - Sulz (ots) - Ein betrunkener Autofahrer richtete am Samstagabend einen erheblichen Sachschaden an. Gegen 20 Uhr befuhr der 38-jährige Fahrzeugführer in seinem Citroen die Waldstraße in Richtung Lahrer Straße, als er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto kollidiert sein soll. Laut Zeugenaussagen soll er anschließend an die Gartenmauer eines angrenzenden Grundstücks geprallt und zum Stehen gekommen sein. Da ...

mehr