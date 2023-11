Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Mit Rollerfahrer kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Pannenmannstraße/Zeisigweg;

Unfallzeit: 16.11.2023, 05.45 Uhr;

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Donnerstag in Bocholt-Mussum bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 54-Jährige war gegen 05.45 Uhr außerorts mit ihrem Wagen auf dem Zeisigweg unterwegs. Als die Bocholterin von diesem nach rechts in die Pannemannstraße einbiegen wollte, übersah sie den 36-Jährigen: Der Bocholter war auf der bevorrechtigten Pannemannstraße in Richtung Lowick gefahren. Der Leichtverletzte kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell