Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 11. November 2023, wurde um 00.55 Uhr im Alten Emsteker Weg ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er konnte den Beamten in diesem Zusammenhang keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,47 Promille. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen den 52-jährigen Halter des Fahrzeugs, ebenfalls aus Cloppenburg, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet, da er zugelassen hatte, dass der 47-Jährige sein Fahrzeug geführt hatte.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 13. November 2023, gegen 00.20 Uhr, wurde ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Cappeln auf der Sevelter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem 19-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Labrador

Am Sonntag, 12. November 2023, kam es um 16.25 Uhr auf der Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen VW Touran befuhr die Bundesstraße B213 von Ahlhorn kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg, als in Höhe der Einmündung zum Höltinghauser Weg plötzlich der beigefarbene Labrador eines 44-jährigen Cloppenburgers die Fahrbahn kreuzte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Hund Verletzungen erlitt. Der Fahrer des Touran setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen bzw. sich um den verletzten Hund zu kümmern. Dieser wurde in einer hiesigen Tierarztpraxis behandelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer

Am Sonntag, 12. November 2023, kam es gegen 18.35 Uhr auf der Bürgermeister-Heukamp-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr die Bürgermeister-Heukamp-Straße in Fahrtrichtung der Straße Am Krankenhaus. In Höhe des Alten Stadttores touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen VOLVO S60 eines 27-jährigen Cloppenburgers, welcher in seinem Fahrzeug saß. Trotz Zuruf des 27-Jährigen setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt fort. Am PKW entstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Bei dem Fahrradfahrer soll es sich um einen Mann auf einem Mountainbike gehandelt haben, bekleidet mit einer braunen Jacke und einer weißen Cappy. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 1860 entgegen.

