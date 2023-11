Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Scharrel - Fundunterschlagung / Zeugenaufruf

Am Samstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in Scharrel, an der Straße Raiffeisendamm, zu einer Fundunterschlagung. Der Geschädigten fiel hierbei ihre Geldbörse aus einem Kinderwagen, dies bemerkte sie erst zu Hause.

Eine Zeugin beobachtete, wie die Geldbörse durch eine männliche Person eingesteckt wurde. Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe zu melden (Tel.: 04491-93390).

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell