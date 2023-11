Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 10/11.11.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Freitag, den 10.11.2023, kam es gegen 15:00 Uhr auf der Vechtaer Straße in Bakum zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 20-jähriger Cappelner fuhr auf den verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 67-jährigen Visbekers auf. Dieser wurde gegen den vorausfahrenden Kleinbus eines 35-jährigen aus Vrees gedrückt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 14500EUR. Der 20-jährige aus Cappeln sowie eine Mitfahrerin im Pkw des 67-jährigen wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 10.11.2023, kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:50 Uhr in Vechta zu einem Verkehrsunfall in der Klemensstraße im Bereich der Hausnummern 30-34. Die Geschädigte parkte ihren Pkw KIA Ceed ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich durch Ein- oder Ausparken den Pkw der Geschädigten und setzte die Fahrt fort, ohne seinen Verpflichtungen als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitag, 10.11.2023, gegen 22.10 Uhr, wollte ein 59-jähriger aus Osnabrück mit seinem PKW von der Hunteburger Straße nach links in den Südring abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen 19-jährigen aus Bohmte, der mit seinem Krad die Hunteburger Straße stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und dem Krankenhaus in Damme zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell