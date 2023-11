Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Brand einer Scheune

Am Freitag, 10. November 2023, in den frühen Morgenstunden, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune in Wenstrup in Vollbrand. Der Notruf wurde gegen 4.40 Uhr durch einen Nachbarn abgesetzt, der auf den Brand aufmerksam geworden war. Die Freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz und löschten das Feuer. Das Feuer konnte nicht mehr auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreifen. In der Scheune standen u.a. landwirtschaftliche Maschinen. Der geschätzte Schaden bewegt sich in einem hohen fünf- bis niedrigen sechsstelligen Bereich.

Bakum - Sattelzug angegangen

Am Donnerstag, 9. November 2023, zwischen 2.00 Uhr und 6.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen die Plane eines Sattelaufliegers, welcher auf einem Rasthof in der Harmer Straße stand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Lohne - Urkundenfälschung

Am Donnerstag, 9. November 2023, um 21.50 Uhr, fuhr ein 23-jährige Autofahrer auf der Vechtaer Straße und wurde dort von der Polizei kontrolliert. Der Mann aus Vechta, legte einen ausländischen Führerschein vor. Hier besteht der Verdacht, dass es sich um eine Fälschung handelt. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 8. November 2023, 20.00 Uhr und Donnerstag, 9. November 2023, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Frontscheibe sowie die Motorhaube eines Volvos, welcher auf einem Hotelparkplatz in der Burgallee stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 9. November 2023, zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug, beim Parkvorgang, einen Dodge, welcher auf einem auf einem Seitenstreifen in der Lindenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 9. November 2023, gegen 20.10 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer aus Visbek auf dem beidseitig befahrbaren Radweg der L873 von Visbek in Richtung Hagstedt. Auf dieser Strecke kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden männlichen Fahrradfahrer, welcher mit einem unbeleuchteten Fahrrad und dunkler Kleidung mittig auf dem Radweg in Richtung Visbek fuhr. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. Der andere Fahrradfahrer entfernte sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unbekannte soll ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175cm groß und von dünner, aber sportlicher Statur gewesen sein. Er hatte zudem dunkle, kurze Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Steinfeld - Arbeitsunfall

Am Donnerstag, 9. November 2023, um 15.15 Uhr, stürzte ein jugendlicher Mitarbeiter einer Zimmerei bei Arbeiten an einem Dachstuhl auf einer Baustelle Am Rathausplatz aus ca. drei Metern Höhe. Der Verletzte wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Versammlung

Am Donnerstag, 9. November, zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr, fand in Vechta ein Schweigegang zur Erinnerung an die Reichspogromnacht statt, welche seit vielen Jahren zum Gedanken durchführt wird. Vor der Versammlung fand ein Gottesdienst in der ehemaligen Klosterkirche statt. Dieser war gegen 18.45 Uhr beendet und die Teilnehmer*innen fanden sich vor der Kirche ein. Von dort gingen dann die ca. 450 Menschen vom Franziskanerplatz und der Marienstraße über die Große Straße zur Juttastraße. Es kam zu keinen Störungen der Versammlung oder besonderen, polizeilichen Vorkommnissen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Gestern, 9. November 2023, gegen 10.00 kam es auf der Großen Straße im Bereich Weuert zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 48-jährige Fahrerin eines 3er BMW aus Steinfeld fuhr auf der Großen Straße, als ihr dort jemand hinten auffuhr. Als sie links auf einen Parkplatz abbog, in der Annahme die Personalien auszutauschen, fuhr der andere Beteiligte einfach in Richtung Dicker Stein davon. Bei dem Auffahrunfall kam es zum Sachschaden. Der andere Unfallbeteiligte war männlich, ca. 30 Jahr alt und hatte ein rundes, jedoch nicht dickliches Gesicht und trug eine dunkle Kurzhaarfrisur. Der Mann soll einen dunklen Skoda Kombi mit einem Feuerwehrwappenaufkleber in der Windschutzscheibe gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

