Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Kennzeichendiebstahl

Am Mittwoch, 6. November 2023, zwischen 22.00 Uhr und 7.05 Uhr, wurde das hintere Kennzeichen eines Mitsubishi Eclipse Cross entwendet, welches in der Wilhelmstraße stand. In der Nähe wurden zudem von sechs weiteren Pkw die Kennzeichen abgenommen, jedoch im Nahbereich wieder aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Einbrüche

Am Donnerstag, 9. November 2023, zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in zwei Wohnhäuser in der Borkumstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. In einem Objekt wurde Schmuck sowie eine EC-Karte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 9. November 2023, um 10.45 Uhr, fuhr ein 23-ähriger Autofahrer aus Berlin auf der Straße Moordamm und wurde dort von der Polizei kontrolliert. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die Fahrerlaubnis des Mannes die Gültigkeit verloren hatte, da er bereits 2020 seinen Wohnsitz in Deutschland begründet hatte.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 7. November 2023, 13.00 Uhr und Donnerstag, 9. November 2023, 12.55 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, die Steinmauer auf einem Grundstück im Barlingweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 9. November 2023, gegen 12.45 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein auf einem Parkstreifen der Boschstraße abgestellten Audi A6. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 9. November 2023, gegen 16.55 Uhr, wollte ein 63-jähriger Autofahrer aus Löningen eine Kreuzung im Vinner Weg überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden 39-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Löningen. Der Kleinkraftradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann aus Löningen nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 9. November 2023, gegen 18.54 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Cloppenburg auf der Eisenbahnstraße und wollte in die Bahnhofstraße abbiegen. Beim Abbiegen kam er auf regenasser Fahrbahn ins Schleudern und stürzte. Der Fahrer sowie ein jugendlicher Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell