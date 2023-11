Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Jährliche Fahrradkontrollen in der Stadt Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Tage werden allmählich kürzer und das Wetter ist zunehmend ungemütlich. Wir befinden uns in der dunklen Jahreszeit und hier ist die Sichtbarkeit im Straßenverkehr besonders wichtig. Wie in jedem Jahr fanden in den letzten Wochen wieder zahlreiche Fahrradkontrollen an den Schulen im Stadtgebiet Cloppenburg sowie bei den umliegenden Gemeinden statt.

Verkehrssicherheitsberaterin Marina Gunz stellte für das Stadtgebiet Cloppenburg fest: "Die Ergebnisse sind wie in jedem Jahr ziemlich erschreckend."

Über 67% der kontrollierten Fahrräder im Stadtgebiet Cloppenburg haben eine oder mehrere Kriterien nicht erfüllt und somit keine Plakette erhalten. Bei den nicht verkehrstauglichen Fahrrädern hatten über 82% Mängel an der Beleuchtung.

Knapp die Hälfte der Fahrräder besaß keine oder eine defekte Klingel. Bei ca. 20% der verkehrsuntauglichen Fahrräder funktionierten die Bremsen nicht.

Marina Gunz warnt: "Dabei zählt besonders im Herbst und Winter: Sehen und gesehen werden! Um noch besser erkennbar zu sein, gibt es reflektierende Helmüberzüge, leuchtende Warnwesten und reflektierendes Material am Fahrrad."

Verkehrssicherheitsberaterin Anne Alfers ergänzt: "Sichtbarkeit heißt Sicherheit. Zu Fuß Gehende und Fahrradfahrende sind besonders gefährdet. Bei schlechtem Wetter und Dunkelheit sind sie von Kraftfahrzeugfahrer*innen leicht zu übersehen - erst recht, wenn sie keine hellen, reflektierenden Materialien tragen."

"Durch Tragen von Kleidung mit reflektierenden oder leuchtenden Materialien erhöht sich die Sichtbarkeit um das 6-fache", zeigen die Verkehrssicherheitsberaterinnen auf.

Die Polizei empfiehlt:

- Checken und nutzen Sie die Beleuchtung an Ihrem Fahrrad (gemäß StVO). - Nutzen Sie leuchtende Regenüberzüge für Ihren Fahrradhelm, reflektierende Rucksackhüllen und Reflexbänder für die Beine.

- Tragen Sie möglichst Kleidung in leuchtenden Farben mit reflektierenden Elementen.

- Verwenden Sie zusätzliche Hilfsmittel wie Warnwesten, Reflexionsstreifen oder Blinkis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell