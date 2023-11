Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 8.November 2023, gegen 15.10 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Friesoyther mit seinem PKW von einer Hofzufahrt auf die Barßeler Straße und kollidierte mit einer 19-jährigen Friesoytherin, die mit ihrem Auto die Barßeler Straße in Richtung Friesoythe befuhr. Die 19-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, den 8. November 2023, gegen 14.58 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus Breddenberg mit seinem PKW die Straße Am Kanal. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 8. November 2023, zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte einen dort abgestellten PKW, VW T-ROC und entfernte sich von der Unfallstelle. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell