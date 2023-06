Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Raser erwischt

Erfurt (ots)

Am Montag führte die Polizei auf der Hannoverschen Straße stadteinwärts eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von knapp sechs Stunden erwischten die Polizisten über 50 Autofahrer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h überschritten hatten. Trauriger Spitzenreiter war ein Mercedes-Fahrer. Er wurde an der Messstelle mit 131 km/h erwischt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 400 Euro sowie zwei Punkte und ein Fahrverbot. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist seit Jahren eine Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Verletzten und Getöteten. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell