Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Fahrzeugbrand

Erfurt (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand kam es gestern Vormittag im Bereich des Erfurter Steigers. Als eine 55-jährige Volvo-Fahrerin gegen 10:00 Uhr auf der Arnstädter Chaussee in Richtung Am Tannenwäldchen unterwegs war, nahm sie plötzlich Brandgeruch wahr. Daraufhin hielt sie an und öffnete die Motorhaube. Hierbei schlugen ihr bereits Flammen aus dem Motorraum entgegen. Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen und die Feuerwehr verständigen. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Straße teilweise voll gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. An dem Volvo entstand durch das Feuer Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Auch der Fahrbahnbelag wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Als Brandursache könnte ein technischer Defekt in Frage kommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell