LPI-EF: Baustellendiebe schlagen zu

Erfurt (ots) - Gleich dreimal mussten Feuerwehr und Polizei gestern in Erfurt zu Bränden ausrücken. In der Friedrichstraße entzündeten Unbekannte in den Nachmittagsstunden einen Müllhaufen in einem leerstehenden Abrissgebäude. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand jedoch schnell gelöscht werden, ohne dass ein Schaden entstand. Kurze Zeit später kam es in der Straße Im Gebreite zu einem ...

