Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl aus Hofladen

Ingelheim (ots)

Am 28.06.2022 wurde um kurz nach 16 Uhr aus der Kasse des Hofladens "Gottschalk" in der Binger Straße ein größerer Bargeldbetrag entwendet. Der bislang unbekannte männliche Täter nutzte hierfür einen unbeobachteten Moment und flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Neue Mitte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell