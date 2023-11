Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Dienstag, 7. November 2023, in der Zeit von 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr begaben sich bislang unbekannte Personen durch die unverschlossene Eingangstür in ein Wohnhaus im Buchenkamp und entwendeten dort ein Laptop, das auf dem Sofa abgelegt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Lohne - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 4. November 2023, 23.00 Uhr, und Sonntag, 5. November 2023, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke QWiC , welches in einem Schuppen in der Falkenbergstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Küchenbrand

Am Mittwochnachmittag, 8. November 2023, kam es in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Straße Am Tennisplatz zu einem Küchenbrand. Ein Zeuge hatte die Rauchentwicklung aus den Fenstern des Hauses wahrgenommen und den Notruf gewählt. Zum Zeitpunkt des Brandes hatte sich niemand in der Wohnung aufgehalten. Die Feuerwehr Lohne hat den Brand gelöscht. Es entstand ein geschätzter Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 8.November 2023, um 16:35 Uhr, führte ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades dieses im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand kein Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 8. November 2023, um 18.44 Uhr fuhr ein 51-jähriger Autofahrer aus Diepholz auf der Steinfelder Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 8.November 2023, 17:30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann aus Damme mit seinem Transporter die Heinrichstraße und wollte in den Ohlkenbergsweg abbiegen. Ein 57-jähriger Mann aus Damme befuhr vorfahrtsberechtigt mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg des Ohlkenbergsweges. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem Pedelec-Fahrer. Der Pedelecfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

