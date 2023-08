Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten nehmen Drogendealer fest

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Polizist vereitelte am Dienstag, 22.08.2023, den Fluchtversuch eines Drogenverkäufers. Der Festgenommene ging in Untersuchungshaft.

Polizeibeamte der Einsatzhundertschaft hielten sich uniformiert und zivil Dienstagmittag zum Zweck der Kontrollen im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" am Kesselbrink auf. Gegen 12:50 Uhr fielen einer Beamtin mehrere Personen auf, die sich verdächtig verhielten. Sie beobachtete ein Austauschgeschäft und näherte sich den zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Straße gehenden Männern.

Diese erkannten die Polizistin, liefen los und flüchteten in Richtung Viktoriastaße. Einer ließ dabei seinen Rucksack fallen. Nach kurzer Verfolgung vereitelte ein Beamter den Versuch eines Flüchtenden, über eine Mauer an der Münzstraße zu klettern. Der Polizist zog den Mann trotz Gegenwehr an den Beinen zurück und fixierte ihn. Durch den um sich Tretenden wurde er dabei leicht verletzt.

Die Polizisten nahmen den 19-Jährigen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. In seinem zurückgelassenen Rucksack fanden die Polizisten verschiedene Drogen in nicht geringen Mengen. Kriminalbeamte führten ihn dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

