POL-BI: Dreister Diebstahl aus Fahrradladen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagnachmittag, 22.08.2023, stahl ein Unbekannter ein E-Mountainbike aus einem Fahrradgeschäft an der Herforder Straße, in Höhe Am Lehmstich. Die Polizei fragt: Wer erkennt den Mann anhand der Täterbeschreibung?

Gegen 16:15 Uhr betrat der vermeintliche Kunde das Geschäft. Dann nutzte er eine günstige Gelegenheit und verließ den Laden mit einem E-Mountainbike, welches bereits zur Abholung für einen tatsächlichen Kunden vorbereitet worden war.

Es handelt sich um ein Rad des Herstellers Mondraker vom Typ Crafty Carbon R Matte C. Das Zweirad ist in den Farben gloss grey und orange lackiert.

Der männliche Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und 185 bis 190 cm groß sein. Er soll eine schlanke Statur und blonde Haare haben. Bei der Tat trug er eine Kappe und führte eine Umhängetasche mit sich. Er sprach Englisch mit einem osteuropäischen Akzent.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, dem E-Mountainbike oder dem beschriebenen Dieb beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell