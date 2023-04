POL-MFR: (483) Versammlungsgeschehen am 24.04.2023 in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch (19.04.2023) auf Donnerstag (20.04.2023) entwendeten Unbekannte einen Audi A 5 im Nürnberger Stadtteil Falkenheim. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Der Geschädigte hatte seinen grauen Audi A 5 Sportback g-tron am Mittwochabend, gegen 18:15 Uhr, in der Lauterbacher Straße abgestellt. Am Donnerstagmorgen bemerkte er, dass Unbekannte das Fahrzeug über Nacht entwendet hatten ...

