Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (480) Rettungssanitäter in der Nürnberger Südstadt angegriffen

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (20.04.2023) griff ein psychisch auffälliger Mann zwei Rettungssanitäter an und beschädigte deren Krankenfahrzeug. Er wurde in einer Fachklinik untergebracht.

Die Besatzung des Rettungsdienstes (24,28) befand sich gegen 21:00 Uhr auf Grund eines vorangegangenen Einsatzes vor einem Anwesen in der Dianastraße. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hielt sich zu diesem Zeitpunkt noch in einer Wohnung in unmittelbarer Nähe auf.

Auf der Straße sprach ein 41-jähriger Mann die Rettungssanitäter an und verlangte nach Medikamenten, die er auf Grund psychischer Probleme benötigen würde. Die Besatzung erklärte, dass dies nicht möglich sei und begab sich in den Krankenwagen.

Daraufhin wurde der 41-Jährige aggressiv und trat gegen das Fahrzeug. Im Anschluss nahm er einen Besen zur Hand und schlug hiermit die Seitenscheibe des Rettungswagens ein. Hierbei verfehlte er nur knapp den Kopf eines Sanitäters, der auf dem Beifahrersitz saß.

Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, die zwischenzeitlich aus dem Anwesen herausgekommen waren, überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Der 41-Jährige, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in einer Fachklinik untergebracht.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell