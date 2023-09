Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Kellerabteile im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Mindestens drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Roßdörfer Straße gerieten in der Nacht zum Sonntag (2.-3.9.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sichdie Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen und suchten dort nach Beute. Ob und in welchem Umfang sie fündig wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Das Kommissariat 43 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell