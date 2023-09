POL-DA: Groß-Gerau: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Trebur (ots) - In der Nacht zum Freitag (01.09.) haben Kriminelle ein Firmenfahrzeug in der Astheimer Straße aufgebrochen und Beute gemacht. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Das Auto war zwischen 19 Uhr am Donnerstagabend und 7 Uhr am folgenden Morgen auf Höhe der Hausnummer 80 abgestellt. Als der ...

