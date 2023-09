Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Trebur (ots)

In der Nacht zum Freitag (01.09.) haben Kriminelle ein Firmenfahrzeug in der Astheimer Straße aufgebrochen und Beute gemacht. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Das Auto war zwischen 19 Uhr am Donnerstagabend und 7 Uhr am folgenden Morgen auf Höhe der Hausnummer 80 abgestellt. Als der Fahrer am Morgen zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass Unbekannte vermutlich im Schutze der Dunkelheit eine Fensterscheibe zerstört hatten, um das Fahrzeug zu öffnen. Aus dem Innenraum entwendeten sie diverse Werkzeuge. Der genaue Umfang sowie der Wert stehen noch nicht abschließend fest. Wer hat in der Nacht etwas bemerkt? Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

