Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung/Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Durch Bürger, wie auch Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Vechta, wurden im Laufe des Tages Farbschmierereien an vier Örtlichkeiten gemeldet: Bislang unbekannte Personen hatten von Dienstag, 7. November 2023, bis Mittwoch, 8. November 2023, die Statue "Straßenfeger Martin" am Europaplatz, eine Steinmauer vom Wall bei der Zitadelle, einen Brückenpfeiler an der Mobilitätsstation An der Gräfte sowie einen Stromverteilerkasten am Neuen Markt mit Farbe besprüht. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Vechta unter Tel.: 04441-9430 oder der Polizei Cloppenburg unter Tel.: 04471-18600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell