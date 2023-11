Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ Neuvrees - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, den 10. November 2023, gegen 01.02 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Straße Altenend. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Barßel - Brand eines PKW

Am Donnerstag, den 9. November 2023, gegen 18.08 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein PKW während der Fahrt in der Glittenbergstraße in Brand. Durch die freiwilligen Feuerwehren Barßel und Scharrel, die mit 7 Einsatzfahrzeugen vor Ort waren, wurde der Brand gelöscht. Am PKW entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell