POL-SLS: Rettungswagenbesatzung stellt Betrunkenen mit E-Scooter auf der Autobahn fest

Bous (ots) - Eine 87-jährige Geschädigte befand sich am 02.09.2023, von 12:00 bis 12:45 Uhr, in zwei ortsansässigen Einkaufsmärkten in der Saarbrücker Straße in Bous. Als die Geschädigte ihren Einkauf in dem zweiten Einkaufsmarkt bezahlen wollte, musste sie das Fehlen der Geldbörse feststellen. Einen Verlust kann das Opfer ausschließen. Von dem Täter fehlt ...

